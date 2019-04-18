Полицейские задержали пенсионерку, насиловавшую 5-летнюю девочку в Петербурге
В четверг, 18 апреля, следователи по Выборгскому району следственного комитета Петербурга возбудили уголовное дело о сексуальном насилии над ребенком, которое происходило восемь лет назад. В качестве подозреваемой в этом преступлении в Краснодаре задержали пожилую женщину.
- В полицию поступило сообщение о том, что вероятно произошло преступление в отношении несовершеннолетней девочки в 2011-м году, когда ей было всего пять лет. Якобы, конкретная женщина совершила сексуальное насилие над ребенком, причем, неоднократно, - сообщила пресс-служба главного управления МВД Петербурга и Ленобласти.
Правоохранители быстро сработали. Краснодарские полицейские задержали указанную женщину в квартире, дома на улице Почтового отделения. Ей оказалась 64-летняя пенсионерка. Во время допроса с задержанной следователи изобличили ее в том, что восемь лет назад она делала с девочкой.
Сейчас пенсионерка задержана. В скором времени ее отправят в Петербург для проведения расследования.
ИСТОЧНИК KP.RU