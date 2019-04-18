В Парголово сгорели деревянные сараи

СЕГОДНЯ 16:59 2019-04-18T16:59:20+03:00

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Сильный пожар разгорелся в небольшом поселении Парголово Выборгского района Петербурга. Огонь вспыхнул около четырех часов дня в четверг, 18 апреля. Небольшие дачные постройки из дерева на улице Первого мая вспыхнули в мгновение ока, а черный дым от них поднялся в небо. Свидетели рассказывают, что пожар видно даже с проспекта Просвещения.

- Сараи старые, деревянные, там узбеки живут нелегально, шпана местная тусуется, - высказал мнение в соцсети один из местных жителей.

По словам очевидцев, приехав на место, пожарные около 10 минут стояли без воды и смотрели на то, как полыхают домики.

- Рукав через дорогу уходит к какому-то гидранту, но лежит плоский. Там почему-то тоже воды не оказалось, - рассказали свидетели.

На месте пожара полыхает сильно. Огонь быстро перебрасывается с сарая на барак и распространяется в округе. Благо, пока что он не успел поглотить жилые дачные дома. Экстренные службы на месте и уже пытаются усмирить стихию. Сообщений о пострадавших не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU