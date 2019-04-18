СЕГОДНЯ 17:52 2019-04-18T17:52:19+03:00

В Ленобласти решили жестко наказывать застройщиков, которые затягивают со сдачей соцобъектов Фото: Артем КИЛЬКИН

Не сдал детский сад - не получишь разрешение на строительство

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Нет детского сада Школы, поликлиники и т.д. - не получишь разрешение на дальнейшее строительство. Власти Ленинградской области решили жестко наказывать девелоперов, которые сдают дома, но «забывают» достроить объекты социальной инфраструктуры.

- Надо найти решения, чтобы застройщики, которые задерживают строительство детских садов и школ, не получали разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию, - заявил глава 47 региона Александр Дрозденко.

Губернатор Ленобласти напомнил, что в 2018 году власти выкупили у застройщиков 13 детских садов в Мурино, Кудрово, Сертолово и две общеобразовательные школы в Мурино на 1875 мест. То есть деньги есть, но покупать иногда нечего.

А из-за того, что жилые дома сдаются раньше соцобъектов, в быстрорастущих районах области возникают очаги напряженности и недовольства. Чтобы люди не страдали, Дрозденко потребовал решить проблему.

При этом строить «социалку» будут не только в Мурино или Кудрово.

- В этом году мы должны завершить строительство трех школ в Вознесенье, Шлиссельбурге и Пустомерже, расширить школы в Луге и Волосово, провести капитальный ремонт 9 школ Ленинградской области, - заявил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU