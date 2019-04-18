2019-04-18T18:47:29+03:00
Общество

Студенты получат право на бесплатный проезд в электричках Ленобласти

Льготный проезд с 1 сентября 2019 года будет предоставляться вне зависимости от места учебы
Лилия КОЗЛОВА
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Студенты получат право на бесплатный проезд в электричках ЛенобластиСтуденты получат право на бесплатный проезд в электричках ЛенобластиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Власти Ленинградской области обратили свое внимание на важный слой общества, имеющий большие перспективы – студентов. В Петербурге и 47-м регионе их большое количество. Многие из них учатся в Северной столице, а живут в общежитии и по выходным приезжают домой к родителям, например, в Тосно или Всеволожск. Все это расходы, которые порой, бьют по «бедному студенческому карману». Правительство региона приняло решение, что с 1 сентября 2019 года для этой категории граждан нужно ввести льготный проезд в железнодорожном транспорте.

- В этом году мы вводим льготный проезд независимо от того, где учится студент – в Ленинградской области или Петербурге, - подчеркнул губернатор Ленобласти Александр Дрозденко во время выступления в ЗакСе.

Напомним, что еще в 2017 году в 47-м регионе были сохранены неизменными тарифы на пригородные железнодорожные перевозки. В том числе и круглогодичный льготный проезд для пенсионеров и отдельных категорий граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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