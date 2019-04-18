В Петербурге собираются ввести бесплатный проезд для льготников на электричках

СЕГОДНЯ 20:22 2019-04-18T20:22:12+03:00

Для пенсионеров бесплатный проезд круглый год - это очень существенная поддержка со стороны государства

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Власти Петербурга решили, что необходимо внести изменения в Социальный кодекс города, в соответствии с которым ряд льготников получит право на бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте в течение всего года. Депутаты положительно откликнулись на данную идею, которая должна также содействовать активному долголетию петербуржцев.

- Речь идет не только о проезде граждан шести категорий в дачный сезон. Очень большое количество горожан, пожилых людей живут рядом с железнодорожными станциями, поэтому пользуются железнодорожным транспортом вместо метро и другого общественного транспорта каждый день. Для них бесплатный проезд круглый год - это очень существенная поддержка со стороны государства, - отметил глава комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков.

Законопроект уже был одобрен профильной комиссией и будет внесен на рассмотрение городского парламента на ближайшее заседание. Действие его начнет распространяться с 27 апреля. Пассажир сможет оформить бесплатный билет в кассе при предъявлении подтверждающего льготу документа или в автоматах, имеющихся на крупных станциях.

Правом льготного проезда смогут воспользоваться:

1. Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

2. Ветераны труда и ветераны военной службы;

3. Граждане, являющиеся в соответствии с действующим федеральным законодательством получателями пенсий или достигшие возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно), проработавшие в Санкт-Петербурге (Ленинграде) не менее 20 лет и имеющие трудовой стаж (в календарном исчислении) не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин, исключая периоды работы, выполняемой осужденными, содержащимися в исправительных учреждениях и тюрьмах;

4 Лица, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированные, и лица, пострадавшие от политических репрессий;

5. Женщины, которым присвоено почетное звание «Мать-героиня», женщины, родившие и воспитавшие 10 и более детей, а также один из родителей (усыновителей), награжденных орденом «Родительская слава»;

6. Граждане, являющиеся в соответствии с действующим федеральным законодательством получателями пенсий либо достигшие возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно).

ИСТОЧНИК KP.RU