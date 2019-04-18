А выбираться вплавь: На набережной Смоленки установили ограду, заблокировав машины

СЕГОДНЯ 20:42 2019-04-18T20:42:51+03:00

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Жители Василеостровского района Петербурга наконец-то дождались облагораживания района. Вдоль набережной реки Смоленки в четверг, 19 апреля, появилась ограда, отделяющая дорогу от газона. Однако вместе с травой и деревьями работники огородили и автомобили, которые были припаркованы на земле.

- А как выезжать-то теперь? – разводя руками сетуют петербуржцы.

Такое облагораживание района вызвало большую дискуссию жителей города в социальной сети. Многие просто смеялись над тем, в какое неудобное положение попали как минимум десять владельцев авто. Другие предлагали одолжить болгарку для того, чтобы разрезать забор и выбраться из плена.

Однако многие петербуржцы также возмутились, что вообще автомобили оказались взаперти. Горожане пожаловались на то, что в Петербурге постоянно не хватает парковочных мест, поэтому вместо газона лучше бы сделать небольшой участок под машины.

- И поделом. Будут знать, как машины свои бросать на газоне. Людям потом ходить негде, - возмущались другие.

Так или иначе, пока что информации нет о том, смог ли кто-то из водителей вывезти из-за забора свою машину или пришлось выбираться вплавь.

ИСТОЧНИК KP.RU