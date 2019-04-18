2019-04-18T21:35:32+03:00
Происшествия

Пьяные коллеги с мебельной фабрики Петербурга устроили понажовщину

Драка с острым оружием произошла в общежитии в Петродворцовом районе
Лилия КОЗЛОВА
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Пьяные коллеги с мебельной фабрики Петербурга устроили понажовщинуПьяные коллеги с мебельной фабрики Петербурга устроили понажовщинуФото: Алексей ФОКИН
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В ночь на четверг, 18 апреля, в одном из общежитий в Петродворцовом районе Петербурга произошла поножовщина. Двое мужчин, 42 и 32 лет, которые вместе работают на мебельной фабрике, что-то не поделили в нетрезвом состоянии и начали драться. В результате старший другому всадил нож.

- Двое мужчин выпивали после рабочей смены в общежитии, которое расположено на территории производства. В какой-то момент между ними возник спор, который перерос в конфликт. Тогда 42-летний схватил нож и ударил им своего оппонента в ногу и шею. Когда он осознал, что натворил, то сбежал с места инцидента, - сообщили в Росгвардии.

Другие коллеги мужчин, которые стали свидетелями конфликта, сразу же вызвали медиков и сообщили обо всем охраннику общежития, который и вызвал подмогу. Росгвардейцы быстро опросили очевидцев, получили приметы мужчины и отправились на розыск. В это время пострадавшего госпитализировали в больницу Ломоносовского района.

Подозреваемого задержали у дома 37 в деревне Горбунки. На одежде и руках на него были видны следы крови. Заметив патруль, мужчина попытался сбежать, но у него ничего не вышло. Сейчас он находится в отделении полиции, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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