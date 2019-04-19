2019-04-19T08:22:17+03:00
Общество

Петербург купит 428 квартир для очередников почти на два миллиарда рублей

Все жилье будет приобретаться в домах со сроком сдачи в 2019 году
Петр КИБЕР
Поделиться:
Власти Петербуга купят жилье для очередников на 1,78 миллиарда рублей.Власти Петербуга купят жилье для очередников на 1,78 миллиарда рублей.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга объявил о грядущей закупке квартир для людей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий. Для них горд купит 428 квартир на общую сумму в 1 миллиард 780 миллионов рублей.

- Все жилье будет приобретено в домах со сроком ввода в строй в 2019 году. Ключи от новых квартир петербуржцы получат в 2020 году, - сообщает пресс-служба КИО.

Среди приобретаемых окажется 132 однокомнатных квартиры площадью от 33 до 42 квадратных метров и 66 двухкомнатных от 54 до 63 «квадратов». На эти цели уйдет 708 миллионов.

Еще 398 миллионов рублей потратят также на однокомнатные квартиры - 130 штук. Жилье площадью от 33 до 42 квадратных метров. За 49 миллионов Смольный купит 22 однокомнатные квартиры, но чуть меньшей площади -от 29 до 31 «квадратов».

И 624 миллиона рублей пойдут на покупку 13 четырехкомнатных квартир( 108 квадратных метров каждая), 26 трехкомнатных квартир от 90 до 99 квадратных метров и 39 пятикомнатных квартир.

Итоги аукциона подведут в мае.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дорожные службы отмыли от зимней грязи больше половины Петербурга
Жителям Ленобласти стали выдавать автомобильные номера с новым кодом «147»
Ленинградский зоопарк показал греющихся на солнце лемуров
Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 19 апреля: Переменная облачность и небольшой дождь
Пьяные коллеги с мебельной фабрики Петербурга устроили понажовщину
Разъяренный петербуржец пытался задушить жену шнуром от ноутбука
А выбираться вплавь: На набережной Смоленки установили ограду, заблокировав машины
В Петербурге собираются ввести бесплатный проезд для льготников на электричках
Петербуржец жестоко избил инвалида с тяжелым заболеванием
Студенты получат право на бесплатный проезд в электричках Ленобласти
В Сертолово из Петербурга можно будет добраться поездом
Делегация из Петербурга встретилась с блокадниками, живущими в Израиле
В Ленобласти решили жестко наказывать застройщиков, которые затягивают со сдачей соцобъектов
Премия Urban Awards 2019 сформировала список жюри
В Парголово сгорели деревянные сараи
Боярский уедет в Крым, где пройдут съемки «Гардемаринов-4»
Полицейские задержали пенсионерку, насиловавшую 5-летнюю девочку в Петербурге
Против директора кукольного театра возбудили дело о взятке
В Парке 300-летия появится комплекс ГТО за 122 миллиона рублей
Утро четверга в Петербурге опять началось с эвакуаций школ и судов
Женщина на «КИА» на переходе переехала 9-летнюю девочку и попыталась скрыться
Петербург выкупит и сохранит кинотеатр «Подвиг» в Колпино
В переулке Радищева появился свой Нотр-Дам де Пари
На Невском проспекте 25-летний водитель каршеринга устроил массовое ДТП
Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 18 апреля: До плюс 13 и переменная облачность
В Мурине «заминировали» автовокзал, который собираются снести
Петербургские депутаты посетили Иерусалим
В Петербурге возобновятся «дачные» автобусы