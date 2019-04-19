Петербург купит 428 квартир для очередников почти на два миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 08:22 2019-04-19T08:22:17+03:00

Все жилье будет приобретаться в домах со сроком сдачи в 2019 году

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Комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга объявил о грядущей закупке квартир для людей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий. Для них горд купит 428 квартир на общую сумму в 1 миллиард 780 миллионов рублей.

- Все жилье будет приобретено в домах со сроком ввода в строй в 2019 году. Ключи от новых квартир петербуржцы получат в 2020 году, - сообщает пресс-служба КИО.

Среди приобретаемых окажется 132 однокомнатных квартиры площадью от 33 до 42 квадратных метров и 66 двухкомнатных от 54 до 63 «квадратов». На эти цели уйдет 708 миллионов.

Еще 398 миллионов рублей потратят также на однокомнатные квартиры - 130 штук. Жилье площадью от 33 до 42 квадратных метров. За 49 миллионов Смольный купит 22 однокомнатные квартиры, но чуть меньшей площади -от 29 до 31 «квадратов».

И 624 миллиона рублей пойдут на покупку 13 четырехкомнатных квартир( 108 квадратных метров каждая), 26 трехкомнатных квартир от 90 до 99 квадратных метров и 39 пятикомнатных квартир.

Итоги аукциона подведут в мае.

ИСТОЧНИК KP.RU