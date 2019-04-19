Жителям Ленобласти стали выдавать автомобильные номера с новым кодом «147»

СЕГОДНЯ 09:38 2019-04-19T09:38:42+03:00

Первые автомобили с непривычным регионом уже появились в Кудрово, Мурино и Всеволожске

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Не секрет, что автомобильные номера в России несут в себе номер региона. 78, например, это Санкт-Петербург, а за Ленинградской областью долгое время был закреплен 47-й код, но в последнее время на дорогах стали встречаться машины со 147 регионом.

- Начали, как водится, с первой буквы алфавита. Сейчас номера идут с тремя «Аннами», - пишут пользователи соцсетей.

Пока наибольшее количество машин с новым кодом появилось во Всеволожске, Кудрово и Мурино - там живет больше всего переселенцев из Петербурга, купивших квартиры в новостройках.

Что касается причины введения 147 региона, то она проста. Автомобилей стало много и комбинаций старого, 47-го, просто не хватило. Так уже давно произошло в Петербурге, где 78-й регион соседствует с 98-м, 198-м и 178-м. Аналогичная ситуация в Москве, Татарстане, Краснодарском крае и других регионах России.

Напомним, что если некоторое время назад менять номера при покупке подержанной машины было не надо, то теперь регион привязан к прописке. И если авто со 147 регионом купит петербуржец, то номера ему придется получать заново.

ИСТОЧНИК KP.RU