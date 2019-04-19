2019-04-19T13:09:24+03:00
Общество

Константин Визирякин стал новым главой комитета по печати Ленинградской области

Работу в новой должности он начнет с понедельника, 22 апреля
Петр КИБЕР
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Константин Визирякин возглавил комитет по печати Ленобласти.Константин Визирякин возглавил комитет по печати Ленобласти.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Кадровые изменения произошли в руководстве Ленинградской области. В пятницу, 19 апреля стало известно о том, что должность председателя комитета по печати займет Константин Визирякин.

- Губернатор региона Александр Дрозденко подписал распоряжение о назначении нового главы комитета с 22 апреля, -сообщает пресс-служба областного правительства.

Константин Визирякин - лицо не случайное. Ранее он долгое время работал журналистом на телевидении, а с 2013 года занимал должность пресс-секретаря губернатора Ленинградской области. На месте руководителя комитета по печати Визирякин сменил Дмитрия Фоменко.

Справка «КП»:

Константин Визирякин окончил факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета в 1996 году. В Ленинградской области начал работу в 1995 году в качестве внештатного корреспондента Ленинградского областного ТВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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