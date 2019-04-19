Константин Визирякин стал новым главой комитета по печати Ленинградской области
Кадровые изменения произошли в руководстве Ленинградской области. В пятницу, 19 апреля стало известно о том, что должность председателя комитета по печати займет Константин Визирякин.
- Губернатор региона Александр Дрозденко подписал распоряжение о назначении нового главы комитета с 22 апреля, -сообщает пресс-служба областного правительства.
Константин Визирякин - лицо не случайное. Ранее он долгое время работал журналистом на телевидении, а с 2013 года занимал должность пресс-секретаря губернатора Ленинградской области. На месте руководителя комитета по печати Визирякин сменил Дмитрия Фоменко.
Справка «КП»:
Константин Визирякин окончил факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета в 1996 году. В Ленинградской области начал работу в 1995 году в качестве внештатного корреспондента Ленинградского областного ТВ.
ИСТОЧНИК KP.RU