Константин Визирякин стал новым главой комитета по печати Ленинградской области

СЕГОДНЯ 13:09 2019-04-19T13:09:24+03:00

Работу в новой должности он начнет с понедельника, 22 апреля

Изменить размер текста: A A

Кадровые изменения произошли в руководстве Ленинградской области. В пятницу, 19 апреля стало известно о том, что должность председателя комитета по печати займет Константин Визирякин.

- Губернатор региона Александр Дрозденко подписал распоряжение о назначении нового главы комитета с 22 апреля, -сообщает пресс-служба областного правительства.

Константин Визирякин - лицо не случайное. Ранее он долгое время работал журналистом на телевидении, а с 2013 года занимал должность пресс-секретаря губернатора Ленинградской области. На месте руководителя комитета по печати Визирякин сменил Дмитрия Фоменко.

Справка «КП»:

Константин Визирякин окончил факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета в 1996 году. В Ленинградской области начал работу в 1995 году в качестве внештатного корреспондента Ленинградского областного ТВ.

ИСТОЧНИК KP.RU