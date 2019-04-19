2019-04-19T13:55:51+03:00
Общество

В 2020 году в Ленобласти появится больше парков и скверов

Правительство планирует на 30% увеличить финансирование проектов по благоустройству
Лилия КОЗЛОВА
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К 2020 году в Ленобласти появится больше парков и скверовК 2020 году в Ленобласти появится больше парков и скверовФото: Артем КИЛЬКИН
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Зеленые скверы, густые деревья, цветочные клубы, разнообразные кусты – все это освежает взгляд любого горожанина, создает комфортную атмосферу даже в самом шумном мегаполисе. Горожане всегда любили проводить свободное время, отдыхая в парках, среди ветвистых крон. Как стало известно в четверг, 18 апреля, правительство Ленинградской области планирует на 30 процентов увеличить финансирование проектов по благоустройству городов и поселений, чтобы разбить еще больше парков и скверов.

- Комфортная среда для жизни – это то, что должно быть обеспечено для каждого жителя Ленинградской области. Сейчас, говоря о среде обитания, мы подразумеваем благоустроенные дворы, парки, общественные пространства, торговые, развлекательные, спортивные объекты, парковки. При этом «комфортно» должно быть везде – и в местах нового строительства, и в крупных поселениях, и в сельской местности, - подчеркнул губернатор 47-го региона Александр Дрозденко во время ежегодного отчета перед депутатами ЗакСа области.

На сегодняшний день в Ленобласти уже существует программа «Формирование комфортной городской среды». В регионе она реализуется с 2017 года. За это время правительство выделило более двух миллиардов рублей для того, чтобы в городах и поселениях появились новые общественные пространства, были приведены в порядок дворы, в которых местным жителям было бы приятно отдыхать и проводить время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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