Мост на подъезде к Выборгу полностью откроют на время майских праздников

СЕГОДНЯ 16:45 2019-04-19T16:45:01+03:00

На подъезде к Выборгу на мосту через Западный пролив Сайменского канала введут реверсивное движение Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Изменить размер текста: A A

Дорожные службы продолжают активный ремонт городских и прогородных дорог и мостов Петербурга. Так, с завтрашнего дня, 20 апреля, на мосту Дружбы через Западный пролив Сайменского канала на трассе «Скандинавия» введут реверсивное движение.

- На участке моста будет меняться верхний слой асфальтобетонного покрытия. Работы будут проводиться с 20 по 30 апреля. Движение транспорта будет регулироваться светофором. Скорость движения на мосту ограничена до 40 километров в час, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Кроме того, специалисты заменят еще некоторые части моста, которые пришли в негодность и обшарпались за зиму, обновят дорожную разметку. В течение десяти дней будет вестись усиленная работа для того, чтобы к майским праздникам дороги были свободны.

- По состоянию на 19 апреля 2019 года на мосту выполнена установка новых водоотводных лотков и перильного ограждения из современных долговечных композитных материалов, укрепление откосов подходных насыпей и подмостовых конусов монолитным бетоном, - добавил Пузыревский.

ИСТОЧНИК KP.RU