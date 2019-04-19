2019-04-19T17:33:29+03:00
Общество

Аэропорт «Пулково» перестанет сбрасывать сточные воды в канал Новый

Это позволит очистить реку Новую, в которую он впадает
Сергей ВОЛЧКОВ
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Загрязнять реку прекратят уже этим летом Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасностиЗагрязнять реку прекратят уже этим летом Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
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Главный аэропорт Петербурга перестанет загрязнять окружающую среду. Уже с первого августа «Пулково» прекратит сбрасывать в канал Новый опасные вещества. Грязная вода будет отправляться прямиком в канализацию. Специально для этого проложат новый трубопровод и построят насосную станцию.

- Это даст возможность очистить реку Новую, в которую впадает канал, - отметили в управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы". – Это очень важно, поскольку им одновременно пользуются более десяти предприятий – химических, сельскохозяйственных, промышленных и других.

Напомним: река Новая не раз попадала на страницы петербургских газет. В разные годы она окрашивалась в коричневый и зеленый цвета, а на поверхности воды жители окрестных домов находили мертвых уток и рыб. Весной 2018 экологи обнаружили, что в воде в 640 раз превышен уровень этиленгликоля – вещества, которое входит в состав противообледенительной жидкости для самолетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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