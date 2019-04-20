В Петербурге две станции метро защитят от вандалов

СЕГОДНЯ 10:16 2019-04-20T10:16:51+03:00

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«Петербургский метрополитен» защитит убранство «Беговой» и «Новокрестовской» при помощи антивандальной пленки. Техническое задание на поставку материала и выполнение работ компания опубликовала на сайте Госзакупок.

- Это нужно для того, чтобы обеспечить высокую культуру обслуживания пассажиров, - отмечают в «Петербургском метрополитене». – А также чтобы продлить срок службы стеклянных поверхностей и защитить их от царапин и вандализма – в том числе с использованием плавиковой кислоты.

По условиям контракта, подрядчик должен будет обклеить специальной пленкой витражи, окна, и заградительные барьеры в кассовых залах и вестибюлях – всего немногим больше 1 500 квадратных метров площади. Предварительно обе станции отмоют и очистят от вандальных надписей. Стоимость работ – больше 31 миллиона рублей. Деньги будут выделены из собственных средств метрополитена.

ИСТОЧНИК KP.RU