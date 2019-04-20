Бой Ивана Штыркова и Девина Кларка на турнире UFC в Петербурге отменен

СЕГОДНЯ 10:38 2019-04-20T10:41:46+03:00

Что именно случилось со спортсменом, пока не сообщается Фото: Артем КИЛЬКИН

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Второй российский турнир по смешанным боевым искусствам UFC, который пройдет сегодня в Петербурге, неожиданно лишился одного из участников. Россиянин Иван Штырков, трехкратный чемпион мира по самбо, попал в больницу. Об этом сообщил в своем Instagram его соперник американец Девин Кларк.

- К сожалению, мой бой в России отменен, - рассказал Кларк. - У Ивана проблемы со здоровьем, он в больнице. Спасибо всем за поддержку, увидимся скоро. Всем хорошего дня.

Что именно случилось с «Уральским Халком» (так называют Штыркова фанаты), не сообщается. Отметим, что Кларку вообще, судя по всему, патологически не везет с противниками: изначально против него должен был выступать боец Абдул-Керим Эдилов. Однако Эдилов не смог участвовать в турнире из-за травмы ноги, и на замену поставили Ивана. Теперь с участия в поединке снялся и он.

ИСТОЧНИК KP.RU