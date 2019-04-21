2019-04-21T15:44:35+03:00
Происшествия

В Петербурге мотоциклист погиб в лобовом столкновении с иномаркой

Водитель не справился с управлением
Роман ЛЯЛИН
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Водитель погиб на месте Фото: ДТП и ЧП ПетербургаВодитель погиб на месте Фото: ДТП и ЧП Петербурга
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Смертельная авария произошла на Товарищеском проспекте. 38-летний водитель мотоцикла ехал со стороны улицы Коллонтай, когда не справился с управлением и на полной скорости вылетел на встречку.

- Водитель произвел запрокидывание и выезд на встречку, где столкнулся с машиной Киа, - рассказывают в ГИБДД. - Мотоциклист скончался на месте.

Сейчас в аварии разбираются сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

- В этом месте пешеходный переход, знаки 40, полосы торможения и по факту больше 20 километров в час никто не едет, - поясняет горожанка Татьяна. - Он мог убить людей.

С какой скоростью ехал мотоциклист, сейчас выясняет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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