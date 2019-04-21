В Петербурге мотоциклист погиб в лобовом столкновении с иномаркой
Смертельная авария произошла на Товарищеском проспекте. 38-летний водитель мотоцикла ехал со стороны улицы Коллонтай, когда не справился с управлением и на полной скорости вылетел на встречку.
- Водитель произвел запрокидывание и выезд на встречку, где столкнулся с машиной Киа, - рассказывают в ГИБДД. - Мотоциклист скончался на месте.
Сейчас в аварии разбираются сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.
- В этом месте пешеходный переход, знаки 40, полосы торможения и по факту больше 20 километров в час никто не едет, - поясняет горожанка Татьяна. - Он мог убить людей.
С какой скоростью ехал мотоциклист, сейчас выясняет полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU