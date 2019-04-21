В Петербурге две тысячи горожан открыли велосезон

СЕГОДНЯ 17:26 2019-04-21T17:28:39+03:00

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В Северной столице с приходом тепла люди все чаще стали пересаживаться с машин и общественного транспорта на велосипеды. Поэтому горожане решили посвятить свои выходные активному отдыху, дружно открыв велосезон. Любители неспешной езды прокатились в общей сложности по 15 маршрутам.

- Мы предполагали около двух-трех тысяч участников, - рассказывает один из организаторов велопробега Александр Ротов. – Но сколько людей сели в этот день на велосипеды, сказать сложно. У нас всего около 15 маршрутов, это только те, которые анонсировали мы. Но ведь все остальные велосипедисты могут самостоятельно поездить по городу. В этом году в день открытия сезона стояла хорошая погода, в отличие от предыдущих лет. И это, конечно, нам очень помогло. Всего же мы насчитали на наших маршрутах около двух тысяч человек.

Тысячи горожан выехали на велосипедах открыть сезонФото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Артем КИЛЬКИН

К слову, маршруты велосипедистов проходили не только по самому городу, но и по области.

- Были маршруты по автобусным полосам, - добавляет Александр. – Ведь целей нашей акции еще и напомнить всем о правилах дорожного движения. Все прошло успешно. В это время подходящие условия, снега нет, город почистили.

ИСТОЧНИК KP.RU