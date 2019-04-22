2019-04-22T07:40:20+03:00
Общество

Погода на 22 апреля в Петербурге: Тепло и небольшая облачность

В Северную столицу вернулось солнечное, весеннее настроение
Лилия КОЗЛОВА
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В понедельник 22 апреля в Петербурге ожидается теплая погодаВ понедельник 22 апреля в Петербурге ожидается теплая погодаФото: Олег ЗОЛОТО
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Надоевшие холода уже совсем позади. Впереди теплые весенние дни, которые в скором временем сменятся жарким летом. В понедельник, 22 апреля, жители Петербурга проснулись от яркого солнца, заглядывающего во все окна. Сегодняшний день будет действительно приятным.

- Утром 22 апреля, выходя на улицу в Северной столице было немного зябко. Ночью температура воздуха опустилась до 4 градусов выше нуля. Зато лучи яркого солнца очень быстро прогреют улицы и весь день ожидается 15-17 градусов тепла, в прибрежных районах чуть похолоднее – до 12 градусов, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При этом синоптики прогнозируют, что не весь день в понедельник Петербурге будет светить яркое солнце. Периодически его все же будут закрывать небольшие облака. Однако все равно погода теплая и в самый раз для того, чтобы наконец-то сменить свой гардероб с зимнего на весенний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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