Иванов рассудит матч «Зенит» - «Динамо» 24 апреля

СЕГОДНЯ 08:00 2019-04-22T08:00:53+03:00

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Уже стали известны судьи, арбитры и инспекторы, который будут пристально следить за матчами 25-го тура российской Премьер-Лиги. Так, 24 апреля на поле стадиона «Газпром-Арена» выйдут игроки ФК «Зенит» против «Динамо». Стартовый свисток прозвучит ровно в девять вечера.

- Матч «Зенит»-«Динамо» рассудит судья Сергей Иванов. Вместе с ним следить за честностью игры на поле будут Алексей Кудрявцев, Алексей Стипиди, Сергей Карасев, а также в роли инспектора выступит Андрей Бутенко, - сообщается на портале российского футбольного союза.

Возможно, сине-бело-голубые возьмут реванш 24 апреля. Еще в октябре 2018 года в Москве прошел матч первого круга, в котором петербуржцы с минимальным счетом отдали победу столичной команде. Однако на этот раз зенитовцы могут все кардинально изменить. Тем более, что их будет поддерживать весь родной город.

ИСТОЧНИК KP.RU