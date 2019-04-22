2019-04-22T08:31:04+03:00
Общество

В Петергофе и на Петроградке проверят прочность тепловых труб

Испытание теплосетей в Петербурге пройдет 22 и 23 апреля
Лилия КОЗЛОВА
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В Петергофе и на Петроградской стороне проверят теплосетиВ Петергофе и на Петроградской стороне проверят теплосетиФото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге стартует весенняя программа температурных испытаний тепловых сетей. Так, в понедельник, 22 апреля, и во вторник, 23 апреля, специалисты «Петербургтеплоэнерго» проверят несколько адресов в Петроградском районе Северной столицы и в Петергофе.

- Первые испытания начнутся в Петергофе 22 апреля в восемь утра и продлятся до шести вечера. Тестирование сетей будет проводиться в квартале, ограниченном улицами: Суворовская, Халтурина, Бобыльская дорога, Беловая и Собственный проспект. Около 4,6 километров в двухтрубном исчислении, - сообщили в «Петербургтеплоэнерго».

Следующий заход состоится 23 апреля на магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях в квартале: Каменоостровский проспект, Петропавловская улица, набережная реки Карповки, улица Рентгена. Общая протяженность тестируемых сетей составляет 1,7 км, а их диаметр от 76 до 530 мм. Температурные испытания тепловых сетей будут проводиться с включенными системами теплопотребления, а максимальные параметры теплоносителя достигнут 115 градусов по Цельсия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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