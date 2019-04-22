«Стыд и позор»: Две девушки возмутили петербуржцев, забравшись на всадников на Аничковом мосту

СЕГОДНЯ 08:57 2019-04-22T08:57:00+03:00

В Петербурге две девушки залезли на скульптуры на Аничковом мосту Фото: СОЦСЕТИ

После них на скульптурах остались следы от обуви и грязь

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И снова неуважительное поведение, на этот раз двух девушек, возмутило жителей и гостей Петербурга. Веселые подруги разошлись до такой степени, что решили сделать несколько эффектных фото, забравшись на одну из скульптур всадника на Аничковом мосту. Дело происходило поздно вечером накануне, 21 апреля. Однако горожане, прогуливающиеся по вечернему Петербургу совершенно не оценили такой «креатив».

- Неизвестно, где эти недалекие девушки ходили ранее, однако после их обуви на скульптуре остались следы грязи, - возмутились петербуржцы в социальной сети.

По словам свидетелей, проходящие мимо люди стали делать девушкам замечания и просили слезть. На что подружки ответили столбом мата. Якобы от барышень пахло перегаром, одна из них была в крайне потрепанном виде, а походка ее очень виляла.

- Если все туристы будут залезать, что останется? Ведь реставрация идёт за счёт нас, налогоплательщиков. Скоро шашлыки будем жарить у Петропавловского собора или на Дворцовой площади, - возмущаются горожане.

Личность хулиганок быстро установили. Знакомым девушек увидел их «геройства» в социальной сети, возмутился поступком и решил наказать своих приятельниц. Как оказалось, одна из возмутительниц порядка – 25-летняя жительница Петербурга, работающая в стоматологии. Друга – 20-летняя студентка Герцена.

- Я бы посоветовала девушкам принести свои публичные извинения за свое поведение. И вопрос был бы закрыт, - считают возмущенные петербуржцы.

ИСТОЧНИК KP.RU