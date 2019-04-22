2019-04-22T10:25:04+03:00
Общество

Под Петербургом продают старейший жилой дом в России за 11 миллионов

Предположительно, здание построено в XVI веке [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В Выборге продают старейший жилой дом России за 11 миллионов рублей Фото: АвитоВ Выборге продают старейший жилой дом России за 11 миллионов рублей Фото: Авито
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Под Петербургом в городе Выборг продают уникальный старый дом. По словам продавца, постройка относится к XVI веку и это самый старый жилой дом в России. Каменное историческое двухэтажное здание на улице Крепостная, 13А, имеет подвал и чердак. Сам по себе дом маленький – всего 50 квадратных метров. Купить кусочек настоящей истории и поселиться в нем можно за 11 миллионов рублей.

Постройка относится к XVI веку Фото: Авито

Постройка относится к XVI веку Фото: Авито

- Невысокий двухэтажный дом башенного типа с подвалом и толстыми метровыми стенами из гранитных валунов входит в четверку маленьких частный «крепостей» XIV—XVII веков, средневековых бюргерских домов, которые на территории России можно увидеть только в Выборге, - рассказал в объявлении о продаже владелец дома.

В Выборге можно купить небольшую "крепость" Фото: Авито

В Выборге можно купить небольшую "крепость" Фото: Авито

Также он рассказал, что в 1640 годах здание было перестроено: расширены окна, а также добавлена невысокая пристройка. Небольшие помещения дома, соединённые деревянной лестницей, предназначены для жилья. Однако некоторые историки говорят о том, что в XVII веке в нем находилась первая выборгская типография.

ИСТОЧНИК KP.RU

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