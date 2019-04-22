Замглавы комитета по градостроительству Петербурга ушла в отставку

СЕГОДНЯ 11:27 2019-04-22T13:18:33+03:00

Изменить размер текста: A A

По всей видимости, в комитете по градостроительству и архитектуре Петербурга произошли кадровые изменения. Имя председателя Ларисы Канунниковой, которая проработала в ведомстве около 14 лет, в понедельник, 22 апреля, пропало с официального сайта структуры. Ранее она числилась заместителем главы комитета Владимира Григорьева.

На данный момент официально об отставке еще ничего не объявлено. Однако об уходе с поста Канунниковой в СМИ начали говорить еще в феврале 2019 года. Это произошло после того, как Канунникова была номинирована в конкурсе «Женщина года».

В комитете по градостроительству и архитектуры Лариса Канунникова начала работать в 2005 году. Сама чиновница является архитектором по образованию. В ведомстве она считалась самым компетентным и известным в Петербурге специалистом в сфере ландшафтной архитектуры.

На данный момент среди заместителей главы КГА Петербурга остались Павел Соколов, Александр Тетерин, Максим Степенко и Андрей Цацаев. Планируется ли назначение на место Канунниковой, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU