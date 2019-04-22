Петербурженку ограбили во время селфи

СЕГОДНЯ 12:06 2019-04-22T12:06:13+03:00

В Петербурге у девушки украли телефон во время селфи Фото: Евгения ГУСЕВА

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Воскресным вечером около девяти часов жительница Петербурга прогуливалась по Приморскому району. Проходя под мостом развязки она достала телефон и решила запечатлеть прекрасный момент. Включила фронтальную камеру, направила ее на себя, покрутилась, выбирая ракурс… И вдруг кто-то выхватил у нее телефон, не дав сделать селфи.

- Ночью 22 апреля в полицию Приморского района обратилась 29-летняя петербурженка, которая сообщила, что ее обокрали. В тот момент, когда она собиралась сделать селфи, проезжающий мимо на роликах мужчина вырвал у нее из рук телефон, - сообщили в главном управлении МВД Северной столицы.

Смартфон оказался не из дешевых. Ущерб составил 75 тысяч рублей. Однако просто ограблением все не обошлось.

Позже, той же ночью, правоохранители получили еще одно сообщение из больницы о той же самой 29-летней женщине. Оказалось, что когда грабитель выхватывал телефон, то повредил петербурженке руку.

Сейчас полиция уже возбудила уголовное дело и приняла меры к розыску грабителя

ИСТОЧНИК KP.RU