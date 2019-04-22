2019-04-22T12:06:13+03:00
Происшествия

Петербурженку ограбили во время селфи

Грабитель напал на девушку, увлеченную «фотосессией»
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Петербурге у девушки украли телефон во время селфиВ Петербурге у девушки украли телефон во время селфиФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Воскресным вечером около девяти часов жительница Петербурга прогуливалась по Приморскому району. Проходя под мостом развязки она достала телефон и решила запечатлеть прекрасный момент. Включила фронтальную камеру, направила ее на себя, покрутилась, выбирая ракурс… И вдруг кто-то выхватил у нее телефон, не дав сделать селфи.

- Ночью 22 апреля в полицию Приморского района обратилась 29-летняя петербурженка, которая сообщила, что ее обокрали. В тот момент, когда она собиралась сделать селфи, проезжающий мимо на роликах мужчина вырвал у нее из рук телефон, - сообщили в главном управлении МВД Северной столицы.

Смартфон оказался не из дешевых. Ущерб составил 75 тысяч рублей. Однако просто ограблением все не обошлось.

Позже, той же ночью, правоохранители получили еще одно сообщение из больницы о той же самой 29-летней женщине. Оказалось, что когда грабитель выхватывал телефон, то повредил петербурженке руку.

Сейчас полиция уже возбудила уголовное дело и приняла меры к розыску грабителя

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мотоциклист врезался во встречную «Газель» в Ленобласти
Петербуржец насиловал малолетнюю дочь своей девушки
Антон Шагин устраивает творческий вечер в Петербурге
Замглавы комитета по градостроительству Петербурга ушла в отставку
Под Петербургом продают старейший жилой дом в России за 11 миллионов
Двое безработных вспороли петербурженке живот в Московском районе
«Стыд и позор»: Две девушки возмутили петербуржцев, забравшись на всадников на Аничковом мосту
В Петергофе и на Петроградке проверят прочность тепловых труб
Иванов рассудит матч «Зенит» - «Динамо» 24 апреля
Погода на 22 апреля в Петербурге: Тепло и небольшая облачность
В Ленобласти жители испугались медведицы с двумя медвежатами
В Петербурге на Большевиков столкнулись пять машин
В Петербурге две тысячи горожан открыли велосезон
В Петербурге мотоциклист погиб в лобовом столкновении с иномаркой
В Петербурге воры унесли три старые иконы и аккордеон на 100 тысяч рублей
Боец Султан Алиев объявил о завершении карьеры после боя в Петербурге