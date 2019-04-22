2019-04-22T13:15:18+03:00
Происшествия

Петербуржец насиловал малолетнюю дочь своей девушки

В этом мужчина признался своей сожительнице в телефонном разговоре
Лилия КОЗЛОВА
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Петербурженка обвинила своего сожителя в изнасиловании своей малолетней дочериПетербурженка обвинила своего сожителя в изнасиловании своей малолетней дочериФото: Олег ЗОЛОТО
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Правоохранительные органы Петербурга возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении 30-летнего местного жителя. Мужчину задержали в понедельник, 22 апреля, по подозрению в надругательстве над несовершеннолетней девочкой.

- По версии следствия, в ноябре 2015 года в одной из квартир на территории Колпино петербуржец насиловал дочь своей сожительницы 2005 года рождения. На тот момент девочке было всего 10 лет, - сообщил следственный комитет Петербурга.

Также, по данным главного управления МВД, о преступлении против своего ребенка 19 апреля 2019 года полиции рассказала сама мать девочки. При этом интересно то, что, якобы петербурженка знала о насилии еще в 2015 году. С ее слов, сожитель сам ей сообщил ей об этом в одном телефонном разговоре. Почему в течение четырех лет мать девочки об этом молчала, не известно.

На данный момент 30-летний мужчина задержан. Правоохранители решают вопрос о мере пресечения и продолжают расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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