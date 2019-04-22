2019-04-22T13:38:38+03:00
Происшествия

Мотоциклист врезался во встречную «Газель» в Ленобласти

Водителя «железного коня» увезли на скорой в тяжелом состоянии
Лилия КОЗЛОВА
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Под Петербургом мотоциклист врезался в "Газель"Под Петербургом мотоциклист врезался в "Газель"Фото: СОЦСЕТИ
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Утром в понедельник, 22 апреля, во Всеволожском районе произошло серьезное ДТП с участием мотоцикла и «Газели». На большой скорости транспортные средства врезались «лоб в лоб» на трассе Старая деревня – Кудрово недалеко от Новосергеевки. Скорая уже забрала мотоциклиста в больницу.

- Авария произошла около одиннадцати утра 22 апреля во Всеволожском районе Ленобласти. Водитель мотоцикла «Хонда» не справился с управлением, из-за чего выскочил на полосу встречного движения. Там он не успел увернуться от едущего на него грузовичка «Газель», - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и 47-му региону.

За рулем «Газели» находился 47-летний водитель. После аварии с ним все в порядке, медицинская помощь не потребовалась. Намного сильнее досталось водителю мотоцикла. Его возраст пока что не установлен. На данный момент врачи скорой помощи спасают жизнь мотоциклисту, которого забрали с места ДТП в тяжелом состоянии. По факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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