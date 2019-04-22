Смольный потратит 1,7 миллиардов рублей на квартиры для нуждающихся

СЕГОДНЯ 14:10 2019-04-22T14:10:39+03:00

КИО Петербурга объявил четыре аукциона на приобретение квартир для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Правительство Петербурга продолжает закупать квартиры для граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. В понедельник, 22 апреля, комитет имущественных отношений объявил аукцион на покупку более 400 квартир.

- Общая сумма аукционов на 428 квартир насчитывает 1780,8 миллионов рублей, - сообщается на официальном портале Смольного.

Аукционы продлятся до мая 2019 года. Так, комитет планирует купить 132 однокомнатные квартиры площадью 33-42 квадратных метров и 66 двухкомнатных площадью 54-63 «квадратов» на 709 миллионов рублей. Также в планах Смольного потратить 49 миллионов на 22 однокомнатные квартиры, 399 миллионов рублей на 130 «однушек» площадью от 33 до 42 «квадратов» и еще 624 миллиона на 13 четырехкомнатных, 26 трехкомнатных и 39 пятикомнатных квартир.

Квартиры будут приобретаться в многоквартирных домах со сроком ввода в 2019 году. Передача первых квартир в собственность Петербурга состоится в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU