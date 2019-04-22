К дачному сезону 2019 в Петербурге обновят медицинские учреждения

СЕГОДНЯ 15:47 2019-04-22T15:47:53+03:00

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Уже сейчас у петербургских дачников потихоньку начинается сезон поездок в садоводства, грядки, огороды, парники. Горожане днями проводят за городом, занимаясь земледелием, а также отдыхом на природе. В понедельник, 22 апреля, временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поручил чиновникам подготовиться к дачному сезону – обеспечить горожан медицинской помощью вдали от города.

- В первую очередь необходимо обновить медицинские учреждения в крупных садоводствах для того, чтобы все дачники могли быстро и качественно получить помощь, - сообщили в Смольном.

Чиновники разработают план обеспечения всех медицинской помощью и безопасностью дачников, при необходимости будут открывать новые медицинские учреждения, чтобы покрыть все запросы.

Кроме того, на текущей неделе депутаты рассмотрят законопроект о предоставлении всем льготными гражданами права бесплатного проезда в электричках. Врио губернатора «уверен, что его примут».

ИСТОЧНИК KP.RU