2019-04-22T15:47:53+03:00
Общество

К дачному сезону 2019 в Петербурге обновят медицинские учреждения

Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов поручил обеспечить дачников медпомощью
Анна ПОСЛЯНОВАЛилия КОЗЛОВА
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Беглов поручил к дачному сезону обеспечить петербуржцев медицинской помощьюБеглов поручил к дачному сезону обеспечить петербуржцев медицинской помощьюФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Уже сейчас у петербургских дачников потихоньку начинается сезон поездок в садоводства, грядки, огороды, парники. Горожане днями проводят за городом, занимаясь земледелием, а также отдыхом на природе. В понедельник, 22 апреля, временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поручил чиновникам подготовиться к дачному сезону – обеспечить горожан медицинской помощью вдали от города.

- В первую очередь необходимо обновить медицинские учреждения в крупных садоводствах для того, чтобы все дачники могли быстро и качественно получить помощь, - сообщили в Смольном.

Чиновники разработают план обеспечения всех медицинской помощью и безопасностью дачников, при необходимости будут открывать новые медицинские учреждения, чтобы покрыть все запросы.

Кроме того, на текущей неделе депутаты рассмотрят законопроект о предоставлении всем льготными гражданами права бесплатного проезда в электричках. Врио губернатора «уверен, что его примут».

ИСТОЧНИК KP.RU

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