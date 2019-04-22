2019-04-22T18:31:16+03:00
Общество

В Петербурге состоялся этап Open Innovations Startup Tour-2019

Официальным партнером инновационного проекта стала компания Philips
Петр КИБЕР
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В Петербурге прошел этап Open Innovations Startup Tour-2019. Фото: vk.com/russianstartuptourВ Петербурге прошел этап Open Innovations Startup Tour-2019. Фото: vk.com/russianstartuptour
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18 и19 апреля в технопарке «Ленполиграфмаш» состоялся петербургский этап масштабного общероссийского мероприятия Open Innovations Startup Tour-2019, которое направлено на распространение культуры технологического предпринимательства и выявление перспективных стартапов. В 2019 году партнером проекта стала компания Philips.

- Сотрудничество в сфере предпринимательства и содействие развитию инновационных стартапов в России – один из наших приоритетов. Именно поэтому мы решили помочь молодым специалистам презентовать свои проекты, услышать экспертное мнение, найти инвесторов и партнеров, – отметил Назим Турдумамбетов, глава Philips Research в России и СНГ.

Так, в рамках петербургского этапа состоялась дискуссия об источниках цифрового прорыва в регионах, а также мастер-классы и менторские сессии от представителей ведущих технологических компаний, представленных в России. А во второй день мероприятия прошел конкурс стартапов по трем направлениям: информационные технологии, индустриальный трек и биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, лучший из которых получил приз в размере 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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