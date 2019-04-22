2019-04-22T20:38:21+03:00
Общество

В Петербурге отреставрируют дворец Белосельских-Белозерских

Смету стоимости работ подтвердили в Главгосэкспертизе
Петр КИБЕР
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Главгосэкспертиза подтвердила смету реставрации дворца Белосельских-Белозерских. Фото: vk.com/gge_ruГлавгосэкспертиза подтвердила смету реставрации дворца Белосельских-Белозерских. Фото: vk.com/gge_ru
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Одно из ищзвестнейших зданий центра Санкт-Петербурга - дворец Белосельских-Белозерских, давно нуждается во внимании реставраторов. Здание, украшающее собой угол Невского проспекта и набережной реки Фонтанки, ждет ремонт. И уже в ближайшее время - смету на работу утвердила Главгосэкспертиза.

- Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России подтвердил достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта цокольного этажа здания дворца Белосельских-Белозерских, - сообщает пресс-служба ведомства.

Проектом предусматривается устранение аварийных участков несущих и ограждающих конструкций, а также капремонт цокольного этажа здания и прочие работы.

Справка «КП»:

Дворец построен в 1800 году семьей князя Белосельского-Белозерского для собственных нужд. В настоящее время здесь располагается концертный зал. Здание признано объектом культурного наследия федерального значения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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