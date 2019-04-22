В Петербурге отреставрируют дворец Белосельских-Белозерских
Одно из ищзвестнейших зданий центра Санкт-Петербурга - дворец Белосельских-Белозерских, давно нуждается во внимании реставраторов. Здание, украшающее собой угол Невского проспекта и набережной реки Фонтанки, ждет ремонт. И уже в ближайшее время - смету на работу утвердила Главгосэкспертиза.
- Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России подтвердил достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта цокольного этажа здания дворца Белосельских-Белозерских, - сообщает пресс-служба ведомства.
Проектом предусматривается устранение аварийных участков несущих и ограждающих конструкций, а также капремонт цокольного этажа здания и прочие работы.
Справка «КП»:
Дворец построен в 1800 году семьей князя Белосельского-Белозерского для собственных нужд. В настоящее время здесь располагается концертный зал. Здание признано объектом культурного наследия федерального значения.
ИСТОЧНИК KP.RU