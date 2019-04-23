Съезд с КАД в сторону Купчино будет ограничен до 30 апреля

СЕГОДНЯ 11:01 2019-04-23T11:01:17+03:00

На развязке с Московским шоссе продлевают работы на съезде с КАД на Витебский проспект Фото: Артем КИЛЬКИН

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Ремонтные дорожные службы не успели в срок на всех участках закончить работы. В связи с этим подрядчикам придется продлить ремонт на развязке с Московским шоссе на съезде с КАД на Витебский проспект. Об этом стало известно во вторник, 23 апреля.

- В результате разборки асфальтобетонного покрытия было выявлено нарушение защитного слоя бетона и целостности гидроизоляционного слоя. В связи с этим, обстоятельством работы с частичным ограничением движения на съезде с внешнего кольца КАД на Витебский проспект в сторону станции метро Купчино будут продлены до 30 апреля 2019 года. При этом работы проводятся в усиленном режиме, в две смены, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Вообще окончание работ на этом участке планировалось на 22 апреля. Однако не вышло. Зато работы на двух других съездах были завершены досрочно.

ИСТОЧНИК KP.RU