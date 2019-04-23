В центре Петербурга мужчина обстрелял рабочих, повредивших окно в его квартире

СЕГОДНЯ 12:51 2019-04-23T12:51:34+03:00

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В самом центре Петербурга накануне в понедельник, 23 апреля, слышны были хлопки выстрелов. Местный житель настолько взбесился из-за того, что рабочие повредили окно в его квартиру, что даже схватился за пистолет. Так он решил наказать неосторожных четверых парней.

- 22 апреля четверо парней в возрасте от 24 до 27 лет занимались фасадными работами дома 27 по 2-й Советской улице в Центральном районе Северной столицы. Увлеченные делом, они не заметили, как повредили стеклопакет одной из квартир. Однако это заметил хозяин жилья, которые не стерпел такую неосторожность, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

33-летний житель дома на Советской улице схватил травматический пистолет и начал стрелять в сторону молодых людей в отместку за оконную раму. Благо, рабочие не пострадали, однако были очень шокированы происходящим.

В тот же день стрелка задержали и отвели в отделении полиции. Там правоохранители составили административный протокол. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU