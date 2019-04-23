2019-04-23T14:43:18+03:00
Экономика

Идем на рекорд: За март автопроизводство в Петербурге выросло на 11 процентов

А за первый квартал 2019 года рост составил 6 процентов
Петр КИБЕР
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Петербургский автопром показал рост в марте в 11 процентов.Петербургский автопром показал рост в марте в 11 процентов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Санкт-Петербург продолжает оставаться одним из центров автомобильного производства в России. Только за первые три месяца 2019 года заводы Hyundai («Хендэ»), Nissan («Ниссан») и Toyota («Тойота») выпустили 93 000 легковых автомобилей. Это на шесть процентов больше, чем год назад. А март и вовсе оказался почти рекордным.

- В марте автозаводы выпустили 32 000 машин - на 11 процентов больше, чем за тот же месяц 2018 года. Это лучшая динамика производства по итогам одного месяца в этом году, - сообщает аналитическое агентство «Auto-Dealer-СПб».

Наибольший прирост дал «Ниссан», который производит в Северной столице кроссоверы X-Trail и Qashqai. Спрос в начале 2019 года на них резко вырос, а за ним стал активнее работать и сборочный конвейер. Но в плюсе и да других завода.

Если такой темп автопроизводства сохранится, то может быть побит рекорд 2013 года, когда заводы города выпустили 392 900 автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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