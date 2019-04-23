В Шушарах девушка расписала машину парня извинениями и признанием о беременности
Шок - это по-нашему. Неизвестно, что почувствовал владелец черного «Мерседеса», увидев свою машину разрисованной белой краской, но эмоции наверняка были сильными. особенно, если учесть, что кроме извинений, неизвестная барышня сообщала мужчине о своей беременности.
- Милый Олег! Прости меня. Люблю, Вика, - написано на капоте, правом борту и багажнике иномарки.
В Шушарах девушка расписала машину парня извинениями и признанием о беременности.Видео: ВК "Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
А вот левый край «Мерседеса» занимает большая надпись «я залетела», которая отчасти объясняет намерение девушки помириться со своим парнем. Очевидцы, которые сняли красочную картинку на телефон и опубликовали видео в группе «Призавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петребург» утверждают, что дело происходит в Шушарах. Впрочем, на машине будущего отца стоят номера с московским регионом.
Но, где бы эта ситуация не произошла, способ примирения выбран неоднозначный. В соцсетях петербуржцы сильно сомневаются, что радость будущего отцовства перекроет скорбь от испорченной краской машины.
ИСТОЧНИК KP.RU