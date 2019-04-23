СЕГОДНЯ 21:03 2019-04-23T21:03:43+03:00

Оригинальный способ попросить прошения и признаться в любви избрала девушка из Шушар. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Прохожие, снявшие результат творчества на видео, разошлись во мнениях, поможет или нет

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Шок - это по-нашему. Неизвестно, что почувствовал владелец черного «Мерседеса», увидев свою машину разрисованной белой краской, но эмоции наверняка были сильными. особенно, если учесть, что кроме извинений, неизвестная барышня сообщала мужчине о своей беременности.

- Милый Олег! Прости меня. Люблю, Вика, - написано на капоте, правом борту и багажнике иномарки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/704939" frameborder="0"></iframe> В Шушарах девушка расписала машину парня извинениями и признанием о беременности.Видео: ВК "Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

А вот левый край «Мерседеса» занимает большая надпись «я залетела», которая отчасти объясняет намерение девушки помириться со своим парнем. Очевидцы, которые сняли красочную картинку на телефон и опубликовали видео в группе «Призавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петребург» утверждают, что дело происходит в Шушарах. Впрочем, на машине будущего отца стоят номера с московским регионом.

Но, где бы эта ситуация не произошла, способ примирения выбран неоднозначный. В соцсетях петербуржцы сильно сомневаются, что радость будущего отцовства перекроет скорбь от испорченной краской машины.

ИСТОЧНИК KP.RU