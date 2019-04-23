2019-04-23T22:02:51+03:00
Общество

В ночь на Пасху метро Петербурга будет работать без перерыва

Также три дня в мае подземка будет работать круглосуточно
Петр КИБЕР
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В ночь на Пасху петербуржцы смогут поехать домой на метро.В ночь на Пасху петербуржцы смогут поехать домой на метро.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Предстоящий праздник Пасхи, который православные христиане в нынешнем году отмечают 28 апреля, станет рабочим днем, точнее ночью для сотрудников петербургского метрополитена. В ночь с 27 на 28 число городская подземка оставит двери открытыми.

- Учитывая, что многие верующие поедут на церковные службы, которые начнутся после 23:00, было принято решение работать круглосуточно, - сообщает пресс-служба петербургского «Метрополитена».

Напомним, что главные богослужения пройдут в Казанском и Исаакиевском соборах, а также в Александро-Невской лавре.

Кроме того, в ночное время метро будет работать после Праздника Весны и Труда с 1 на 2 мая, после Дня Победы с 9 на 10 мая, а также в период традиционной ежегодной акции «Ночь музеев» с 18 на 19 мая.

При этом горожан предупреждают, что поезда будут ходить с увеличенными интервалами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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