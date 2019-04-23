В ночь на Пасху метро Петербурга будет работать без перерыва
Предстоящий праздник Пасхи, который православные христиане в нынешнем году отмечают 28 апреля, станет рабочим днем, точнее ночью для сотрудников петербургского метрополитена. В ночь с 27 на 28 число городская подземка оставит двери открытыми.
- Учитывая, что многие верующие поедут на церковные службы, которые начнутся после 23:00, было принято решение работать круглосуточно, - сообщает пресс-служба петербургского «Метрополитена».
Напомним, что главные богослужения пройдут в Казанском и Исаакиевском соборах, а также в Александро-Невской лавре.
Кроме того, в ночное время метро будет работать после Праздника Весны и Труда с 1 на 2 мая, после Дня Победы с 9 на 10 мая, а также в период традиционной ежегодной акции «Ночь музеев» с 18 на 19 мая.
При этом горожан предупреждают, что поезда будут ходить с увеличенными интервалами.
ИСТОЧНИК KP.RU