2019-04-24T07:50:16+03:00
Общество

Погода на 24 апреля в Петербурге: Температура поднимется до 20 градусов

В Северную столицу пришло настоящее тепло
Лилия КОЗЛОВА
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В среду, 24 апреля, в Петербурге будет 20-градусная температураВ среду, 24 апреля, в Петербурге будет 20-градусная температураФото: Олег ЗОЛОТО
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Сегодня, оглядываясь назад, даже уже и трудно представить, что совсем недавно жителям Петербурга приходилось, словно альпинисты перебираться через огромные сугробы и «гуськом» ходить по улицам, постоянно задирая голову вверх, следя за сосульками. На дворе уже 24 апреля и погода нашептывает, что лето петербуржцев ожидает тоже очень теплое.

- В среду, 24 апреля, в Петербурге стояла вполне теплая ночь – 6-8 градусов тепла. Да, и день снов порадует ярким солнцем и высокими температурами. Сегодня в Северной столице воздух прогреется до 19-21 градусов выше нуля, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Если кто-то соберется посередине рабочей недели устроить себе небольшой отдых, например, на Финском заливе, то тогда стоит все же прихватить с собой пару теплых вещей. По прогнозам синоптиков в прибрежных районах будет до плюс 15 градусов.

В целом вся неделя обещает быть теплой и солнечной. В четверг, 25 апреля, и пятницу, 26 апреля, в Петербурге будет стоять 22-градусная весенняя жара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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