2019-04-24T10:56:53+03:00
Общество

В Петербурге умер создатель клипов для Киркорова и Распутиной Сергей Дубровский

Оператор на протяжении долгих лет тяжело болел
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге умер оператор Сергей Дубровский (слева) Фото: Facebook Сергей КальварскийВ Петербурге умер оператор Сергей Дубровский (слева) Фото: Facebook Сергей Кальварский
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Человек, смотрящий на звезд через видоискатель, создатель клипов для Филиппа Киркорова, группы ДДТ, Владимира Преснякова и Маши Распутиной Сергей Дубровский умер 23 апреля в Петербурге.

- Сегодня умер очень важный для меня человек. Он был талантлив, образован, очень скромен и деликатен. Он видел мир через видоискатель совсем иначе, чем большинство. Сережа, прости, что мало в последнее время общались. Мы много работали вместе и я учился у тебя. Будет очень тебя не хватать. Добрая тебе память, светлый человек Сергей Дубровский, - сообщил о кончине друга в соцсети режиссер Сергей Кальварский.

По словам Кальварского, Дубровский давно боролся с тяжелой болезнью, но не любил никому об этом говорить. Последний год оператор плохо выглядел, а пару недель назад даже не узнал друга по телефону.

- Он отказался от последнего ролика, что снимаем в выходные. Сказал что болеет... Все собирался ему позвонить - может помощь нужна... Не успел, - расстраивается Кальварский.

В 1987 году Дубровский окончил операторский факультет ВГИКа. Начинал телеоператором на Ленинградском телевидении в передаче «Пятое колесо». Много работал в документальном кино, соучредитель студии «Квадрат фильм». Лауреат международных фестивалей документального кино в США, Канаде, Франции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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