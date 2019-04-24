Петербургские депутаты поддержали поправки в закон о реновации

СЕГОДНЯ 14:32 2019-04-24T14:32:25+03:00

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Депутаты петербургского парламента приняли в первом чтении пакет поправок к двум городским законам, которые должны помочь быстрее провести программу реновации. Благодаря новым нормам расселение хрущевок должно пойти более быстрыми темпами.

Так, жителей старых пятиэтажек можно будет переселять не в границах квартала, что серьезно усложняло задачу для строителей, а в пределах муниципального образования. То есть горожане не уедут далеко от привычной среды обитания, зато «вариантов для маневра» при расселении хрущевок будет значительно больше.

Напомним, что программа реновации успешно работает в Москве. В Петербурге власти также планируют, с согласия жителей, избавляться от старых пятиэтажек, возводя на их месте современные жилые дома.

В случае, если поправки пройдут и окончательные чтения в Заксобрании, то расселение хрущевок пойдет существенно быстрее.

ИСТОЧНИК KP.RU