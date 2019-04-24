2019-04-24T14:55:27+03:00
Происшествия

На Ленинском проспекте прорвало трубу с кипятком

Горячая вода залила территорию стройки [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге на Ленинском прорвало трубу с горячей водойВ Петербурге на Ленинском прорвало трубу с горячей водойФото: СОЦСЕТИ
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И снова прорыв. На этот раз в Кировском районе Петербурга. Около полудня в среду, 24 апреля, не выдержала труба с горячей водой на территории одной из строек. Кипяток очень быстро разлился по земле и подтопил колеса стоящих рядом автомобилей.

На Ленинском проспекте в Петербурге прорвало трубу с кипятком .

-Трубу с кипятком прорвало у дома 144, корпус 2 на Ленинском проспекте. Стоят теперь, каски чешут толпой. Машин нагнали, - описали в соцсети обстановку на месте небольшого ЧП очевидцы.

Судя по видео, к тому моменту, как приехали экстренные службы, из прорванной трубы успело вытечь очень много воды, так как она залила большую площадь на стройплощадке. Местные жители жалуются на то, что из-за озера кипятка им не добраться до машин, «только вплавь».

На данный момент последствия коммунальной аварии уже устранены. Экстренные службы работают на месте и выясняют причины прорыва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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