В Петропавловской крепости вспомнили о «Раненом сердце Парижа»

СЕГОДНЯ 16:01 2019-04-24T16:01:42+03:00

На выставке можно увидеть, как выглядел Нотр-Дам до пожара и какой он сейчас

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Пожар в Соборе Парижской Богоматери, который произошел 15 апреля, стал шоком для всей планеты. Люди из разных стран переживали за Нотр-Дам, понимая, что в огне гибнет всемирное культурное наследие. А сейчас взглянуть на все своими глазами можно и в Петербурге.

- С 23 апреля 2019 года на уличных стендах на Соборной площади Петропавловской крепости представлена выставка «Раненое сердце Парижа», посвященная Собору Парижской Богоматери, - сообщает пресс-служба Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Нотр-Дам пережил Французскую революцию, ужасы мировых войн, но пострадал в мирное время.

На стендах можно увидеть, как выглядел Нотр-Дам раньше и какой он сейчас.Фото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

Открытием выставки организаторы хотят привлечь внимание к проблеме сохранения мирового культурного наследия, необходимости бережного отношения к историческим памятникам

На выставке представлены копии гравюр и литографий XVII-XVIII веков, изображающие Нотр-Дам-де-Пари, а также фотографии, запечатлевшие собор во время пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU