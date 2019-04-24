2019-04-24T18:34:11+03:00
Общество

Петербург выделит почти 3,7 миллиарда рублей на метро, автобусы и электротранспорт

Деньги пойдут на закупку подвижного состава и обновление инфраструктуры «Метрополитена», «Горэлектротранса» и «Пассажиравтотранса»
Петр КИБЕР
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Петербургская подземка получит из городского бюджета субсидию почти в 2,6 миллиарда рублей.Петербургская подземка получит из городского бюджета субсидию почти в 2,6 миллиарда рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Общественный транспорт и вся его инфраструктура - одна из важнейших систем мегаполиса, которая обеспечивает существование современного города. Но ей постоянно требуется обновление, и, соответственно, финансовая подпитка. Так, в 2019 году, три петербургских перевозчика получат из городского бюджета почти 3,7 миллиарда рублей.

- Так, например, субсидия в 2,6 миллиарда Петербургскому метрополитену предоставлена для погашения кредита на приобретение вагонов, которые были куплены в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, - сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

Кроме того, деньги пойдут на модернизацию системы управления эскалаторами на станции «Улица Дыбенко» и оснащение системами интеллектуального видеонаблюдения 4-х станций метрополитена: «Черная речка», «Пионерская», «Садовая», «Спортивная».

335 миллионов для «Горэлектротранс» пойдут на реконструкцию контактной сети трамвая, троллейбусных линий и кабельной сети городского электрического транспорта.

А «Пассажиравтотранс» на 753 миллиона рублей купит 37 автобусов особо большого класса для городских перевозок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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