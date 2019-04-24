На ремонт Серебристого бульвара потратят 27 миллионов рублей

24 Апр 22:05 2019-04-24T22:05:29+03:00

Участок от Аэродромной улицы до улицы Генерала Хрулева должны привести в порядок до ноября 2020 года

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Комитет по развитию транспортной инфраструктцры определил победителя аукциона на право проведения ремонтных работ на Серебристом бульваре. На следующей неделе контракт будет подписан и строители смогут взять в руки лопаты и прочий инструмент.

- В рамках капитального ремонта Серебристого бульвара предусматривается строительство тротуаров с обеих сторон проезжей части. Также на этом участке заменят дорожные конструкции въездов на прилегающие территории, сделают остановку общественного транспорта (с нечетной стороны улицы Генерала Хрулева) с заездным карманом, - сообщает пресс-служба КРТИ.

Также, согласно условиям контракта, подрядчик должен будет выполнить работы по обеспечению свободы передвижения для маломобильных групп граждан. А именно: установить пешеходные ограждения, бордюрный пандус, уложить предупредительные наземные полосы с выраженным рифлением поверхности.

Пока точные сроки работ неизвестны, но сдать готовую работу надо не позднее ноября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU