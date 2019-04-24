На ремонт Серебристого бульвара потратят 27 миллионов рублей
Комитет по развитию транспортной инфраструктцры определил победителя аукциона на право проведения ремонтных работ на Серебристом бульваре. На следующей неделе контракт будет подписан и строители смогут взять в руки лопаты и прочий инструмент.
- В рамках капитального ремонта Серебристого бульвара предусматривается строительство тротуаров с обеих сторон проезжей части. Также на этом участке заменят дорожные конструкции въездов на прилегающие территории, сделают остановку общественного транспорта (с нечетной стороны улицы Генерала Хрулева) с заездным карманом, - сообщает пресс-служба КРТИ.
Также, согласно условиям контракта, подрядчик должен будет выполнить работы по обеспечению свободы передвижения для маломобильных групп граждан. А именно: установить пешеходные ограждения, бордюрный пандус, уложить предупредительные наземные полосы с выраженным рифлением поверхности.
Пока точные сроки работ неизвестны, но сдать готовую работу надо не позднее ноября 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU