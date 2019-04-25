Петербургский художник населил город гигантскими бабочками и динозаврами

СЕГОДНЯ 08:37 2019-04-25T08:37:03+03:00

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Можете себе только представить, что Петербург неожиданно населят различные создания необычайно больших размеров, а некоторые из них еще и опасные? При этом они будут прекрасно вписываться в городскую жизнь. Петербургский фотограф и художник Вадим Соловьев представил как бы это было. На своей странице в соцсети Instagram он публикует фотографии, на которых невозмутимые гигантские птицы или динозавры живут среди петербуржцев.

Голубь высотой с петербургский дом Фото: Instagram/solovyewadim

- Все говорят о челленджах, снегопаде и пробках. А никого, блин, не смущают эти гигантские голуби в городе??! А? – шутит художник под очередным фото с огромной птицей.

Воплощать и делиться своими фантазиями на тему городской среды Вадим Соловьев начал сравнительно недавно. Первая подобная работа в Instagram художника появилась 15 января 2019 года. На ней часть дома, которая называется эркер, представлена в виде ракеты, которая запускается в небо.

Запуск эркера на Обводном в космос Фото: Instagram/solovyewadim

С тех пор на странице художника появляются то огромные голуби, то гигантские воробьи, разгуливающие по городу, то динозавры, купающиеся в Финском заливе. Весной в Петербург «прилетели» большие бабочки для того, чтобы устроить брачные ритуалы, а недавно здоровый паук попал под трамвай.

Бабочки на Вербной улице Фото: Instagram/solovyewadim

Воробей отдыхает на Афонской Фото: Instagram/solovyewadim

Динозавр в парке 300-летия Фото: Instagram/solovyewadim

Гигантский паук попал под трамвай Фото: Instagram/solovyewadim

Большинство петербуржцев положительно приняли работы Соловьева. Многие с интересом ждут новых фотографий и с удовольствием угадывают места, где художник «подловил» очередное гигантское существо.

ИСТОЧНИК KP.RU