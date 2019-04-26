Змея выползла из подвала алкомаркета на Петроградской

СЕГОДНЯ 09:17 2019-04-26T09:17:25+03:00

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Теплым апрельским вечером в среду, 24 числа, жители Петербурга окружили алкомаркет на Петроградской. Нет, в магазине не было акций и супер больших скидок на алкогольные напитки, люди не выстраивались в очереди. Внимание прохожих привлекла необычная местная жительница, которая выбралась из дома на прогулку.

Петербуржцы с любопытством обступили змеюФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

- Около половины седьмого вечера 24 апреля у дома 4 на Большой Посадской собрались люди. Смотрят, как змея выползла из подвала радоваться хорошей погоде и загорать на солнышке, - рассказали очевидцы в социальной сети.

Змея выбралась из небольшой дырки в стене дома лишь наполовину и застыла. Вероятно, сама была очень удивлена увидеть столько зрителей вокруг.

Увидев людей, змея не стала выползать полностью из укрытияФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

- Это амурский полоз. Красивая, добрая и безвредная змейка. И довольно прожорливая на крысятинку, поэтому полезная в наших условиях, - рассказал пользователь сети, увидев фото животного.

Насколько известно, в Петербурге и Ленобласти в природе обитают в основном только ужи и гадюки. Поэтому откуда взялась эта городская жительница, не известно. Вполне возможно, что сбежала из чьего-то дома и отлично обосновалась в подвале на Петроградской стороне среди красивых исторических зданий. О дальнейшей судьбе змеи пока ничего не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU