Труп в одном ботинке прибило к кораблю в Кронштадте
Под Петербургом в городе Кронштадт моряки заметили плавающее в воде недалеко от корабля тело. Как стало известно в пятницу, 26 апреля, труп неизвестного мужчины бился о южную стенку Средней гавани, рядом с учебным судном «Беспокойный», со стороны фарватера. О необычной находке в полицию сообщил капитан-лейтенант.
- Труп был обнаружен в Арсенальном переулке на Зимней пристани. Мертвый мужчина был одет в черную теплую куртку, темный спортивный костюм, белые носки, на голове серая шапка. Ботинок был только один – кроссовок известно марки на правой ноге, - пишет «Мойка78».
При осмотре трупа, правоохранители не обнаружили у него документов. Карманы куртки и костюма тоже были пустыми. Отмечается, что на теле не было никаких признаков насильственной смерти. По предварительным данным, труп проплавал в воде около месяца.
Тело мужчины отправили в морг. Там специалисты его внимательно осмотрят и установят причину смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU