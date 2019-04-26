2019-04-26T11:24:48+03:00
Происшествия

Труп в одном ботинке прибило к кораблю в Кронштадте

Тело пробыло в воде около месяца
Лилия КОЗЛОВА
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Труп мужчины прибило к кораблю в КронштадтеТруп мужчины прибило к кораблю в КронштадтеФото: Артем КИЛЬКИН
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Под Петербургом в городе Кронштадт моряки заметили плавающее в воде недалеко от корабля тело. Как стало известно в пятницу, 26 апреля, труп неизвестного мужчины бился о южную стенку Средней гавани, рядом с учебным судном «Беспокойный», со стороны фарватера. О необычной находке в полицию сообщил капитан-лейтенант.

- Труп был обнаружен в Арсенальном переулке на Зимней пристани. Мертвый мужчина был одет в черную теплую куртку, темный спортивный костюм, белые носки, на голове серая шапка. Ботинок был только один – кроссовок известно марки на правой ноге, - пишет «Мойка78».

При осмотре трупа, правоохранители не обнаружили у него документов. Карманы куртки и костюма тоже были пустыми. Отмечается, что на теле не было никаких признаков насильственной смерти. По предварительным данным, труп проплавал в воде около месяца.

Тело мужчины отправили в морг. Там специалисты его внимательно осмотрят и установят причину смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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