Движение по Вантовому мосту ограничат на два дня

СЕГОДНЯ 14:30 2019-04-26T14:30:03+03:00

На Вантовом мосту на два дня ограничат движение. Фото: Тимур ХАНОВ

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На два дня будет ограничено движение по внутренней части КАД в районе Большого Обуховского (Вантового) моста. Из-за ремонтных работ для проезда оставят лишь две полосы из четырех.

- В период с 00:00 27 апреля до 7:00 29 апреля 2019 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта полоса безопасности, первая и вторая полосы движения. По третьей и четвертой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) «Северо-Запад».

Причиной для неудобств, которые могут возникнуть у автомобилистов, станут работы по восстановлению деформационного шва на Вантовом мосту.

Чтобы водители были в курсе, на световые табло КАД выведут информацию о ремонте, а само место дорожных работ ограничат пластиковыми барьерами и световой сигнализацией.

В УПРДОРе призывают автомобилистов учитывать изменение дорожной обстановки и выбирать маршруты с учетом возможных пробок.

ИСТОЧНИК KP.RU