116 килограммов санкционных сыра и колбасы сожгли в Петербурге

СЕГОДНЯ 14:59 2019-04-26T14:59:22+03:00

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Финские деликатесы -сыры, копченые колбасы и прочую снедь, произведенные в Евросоюзе и запрещенные ко ввозу в Россию, изъяли из обращения инспектора Россельхознадзора. Санкционные продукты обнаружились во время рейда по одному из торговых центров Северной столицы.

- В ходе контрольно-надзорных мероприятий в Санкт-Петербурге изъято 92,24 килограмма готовой молочной продукции и 23,96 килограммов мясной продукции на маркировочных этикетках которых указаны предприятия-производители стран-членов Европейского союза, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Несмотря на то, что аппетитные продукты так и призывали из съесть, закон есть закон, поэтому весь сыр, масло, колбаса и прочие деликатесы безжалостно отправили в печь. Всего было сожжено 116 килограммов санкционки.

В Россельхознадзоре намерены и дальше стоять на страже и не допускать на прилавки запрещенную европейскую еду.

ИСТОЧНИК KP.RU