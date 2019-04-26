116 килограммов санкционных сыра и колбасы сожгли в Петербурге
Финские деликатесы -сыры, копченые колбасы и прочую снедь, произведенные в Евросоюзе и запрещенные ко ввозу в Россию, изъяли из обращения инспектора Россельхознадзора. Санкционные продукты обнаружились во время рейда по одному из торговых центров Северной столицы.
- В ходе контрольно-надзорных мероприятий в Санкт-Петербурге изъято 92,24 килограмма готовой молочной продукции и 23,96 килограммов мясной продукции на маркировочных этикетках которых указаны предприятия-производители стран-членов Европейского союза, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Несмотря на то, что аппетитные продукты так и призывали из съесть, закон есть закон, поэтому весь сыр, масло, колбаса и прочие деликатесы безжалостно отправили в печь. Всего было сожжено 116 килограммов санкционки.
В Россельхознадзоре намерены и дальше стоять на страже и не допускать на прилавки запрещенную европейскую еду.
ИСТОЧНИК KP.RU