2019-04-26T15:26:43+03:00
Спорт

Семак пообещал изменения в составе «Зенита» перед матчем с «Крыльями Советов»

Игру из-за перебора желтых карточек точно пропустит Барриос
Петр КИБЕР
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Семак пообещал замены в составе "Зенита" в игре с "Крыльями Советов"Семак пообещал замены в составе "Зенита" в игре с "Крыльями Советов"Фото: Артем КИЛЬКИН
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Только позавчера петербургский «Зенит» сделал еще один шаг к чемпионству, обыграв на своем поле московское «Динамо» со счетом 2:0, а на горизонте уже маячит игра с «Крыльями советов». О том, в каком состоянии к матчу с самарским коллективом подходят сине-бело-голубые, рассказал тренер «Зенита» Сергей Семак.

- Изменения в составе будут. Одним составом невозможно пройти сезон до конца. Точно не сыграет из-за перебора желтых карточек Барриос. У нас есть обойма футболистов, все хотят играть. Кто выглядит лучше, тот и выходит на поле, - приводит слова наставника команды пресс-служба «Зенита».

Под вопросом пока и участие в матче Магомеда Оздоева, которому прилично досталось в позапрошлой игре с «Краснодаром». Ближайший соперник петербуржцев - самарские «Крылья Советов» сейчас похожи на раненого зверя. Они проиграли несколько последних матчей и будут бороться изо всех сил, чтобы заработать очки в противоборстве с лидером чемпионата.

Напомним: игра пройдет 28 апреля на «Газпром Арене», начало встречи в 16:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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