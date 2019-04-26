Кафе «Сухрон» в Шушарах оштрафовали на 30 тысяч за шаверму с кишечной палочкой

СЕГОДНЯ 15:50 2019-04-26T15:50:15+03:00

Хозяев ларька с шавермой в Шушарах оштрафовали на 30 тысяч за еду с кишечной палочкой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хозяева общепита раскаялись в содеянном и пообещали устранить все нарушения гигиены

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Шаверма, такая любимая и доступная на каждом шагу еда, в то же время являющаяся почти синонимом кишечного расстройства. А все из-за сомнительных ларьков на окраинах города, в которой ее готовят не из лучших продуктов и не самыми чистыми руками. Поваров, которые кормили жителей Шушар кишечной палочкой, оштрафовал суд.

- Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Замиры Раджабовой и Азамжона Солихова, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - сообщает объединенная пресс-служба судов.

Вина подсудимых состояла в том, что они, несмотря на неоднократные предупреждения о несоблюдении санитарных правил, продолжали кормить жителей Шушар шавермой с кишечной палочкой в своем кафе «Сухрон».

Сами владельцы общепита вину признали, раскаялись и пообещали устранить тот букет нарушений, который выявила проверка. В итоге суд оштрафовал Раджабову и Солихова на 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU