2019-04-29T17:05:44+03:00
Общество

«Велогород» начнет работу с 1 мая 2019 года

«Прокатчики» получили субсидию от Смольного, которая покрыла их прошлогодние убытки
Петр КИБЕР
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«Велогород» к середине июня откроет в Петербурге все 50 станций. Фото: abnews.ru«Велогород» к середине июня откроет в Петербурге все 50 станций. Фото: abnews.ru
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Синие прокатные велосипеды, которые уже стали приметой летнего Петербурга, в нынешнем году рисковали остаться на складах. До последнего момента было неизвестно, возобновит ли работу «Велогород», но в итоге субсидия от Смольного была получена в декабре 2018 года, и с 1 мая 2019 года первые станции велопроката в Петербурге откроются для горожан.

- Да, мы договорились с комитетом по развитию транспортной инфраструктуры. Город компенсировал наши затраты за прошлый год, - сообщил корреспонденту «Комсомолки» директор «Велогорода» Виталий Блаженов. - В этом году запуск сдвинулся с 20 апреля на 1 мая по причине согласования с городом нового оборудования, которое должно заменить систему велопроката, работающую с 2017 года, однако система не согласована, поэтому принято решение запускать на уже зарекомендовавшем себя железе.

К сожалению, на развитие сети проката денег не хватит, об этом речь пойдет в следующем году, но опять, если будут получены достаточные средства от города. А пока «Велогород» работает «в ноль».

- Нам приходится платить зарплату сотрудникам и зимой, когда мы не работаем. Даже в шутку думали открыть прокат лыж и коньков, - рассказал Виталий Блаженов.

Но главное, что работать «Велогород» будет. К середине июня откроются все 50 станций, на которых будут доступны 300 велосипедов. И все новые - старые сильно износились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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